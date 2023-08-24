В Мурманске стартовал приём заявок на конкурс «Я люблю мой город»

Традиционный конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» проходит в заполярной столице в 24-й раз. О старте приёма заявок объявил комитет по культуре администрации города Мурманска.

К участию приглашаются дети не старше 18 лет. Конкурсантам необходимо предоставить один или несколько рисунков вертикального формата, размером А3 или А2, техника и материал исполнения — свободные. Приветствуется изображение лаконичное по цветовому и композиционному решению.

Каждая работы должна сопровождаться следующими данными: фамилия, имя автора, возраст, адрес, контактный телефон, название учреждения (при наличии).

Рисунки принимаются до 9 сентября в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Выставочный зал города Мурманска» (ул. Октябрьская, 22) со вторника по субботу - с 10.00 до 18.00. Телефон для справок 42-86-68.

Как сообщает администрация города Мурманска, торжественная церемония награждения победителя и лауреатов конкурса состоится во время празднования Дня города Мурманска. Рисунок победителя будет по традиции размещён на торце здания ГДЦ «Меридиан» (ул. Воровского, 5/22), и на почтовой открытке, распространяемой бесплатно в день церемонии награждения.

Подробнее об условиях конкурса и требованиям к работам — в Положении.