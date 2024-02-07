В Мурманске стартовал проект по поддержке женщин с онкологией «Самое время жить»

В Мурманске прошли премьера спектакля и открытие фотовыставки под общим названием «Самое время жить!». Организатором проекта стала инициативная группа взаимопомощи для онкопациентов «Просто будь!», куратором которой выступает активный волонтёр и участница проекта «Звезда Севера» Наталья Будько из Гаджиево.

Выставка открылась в Мурманской областной научной библиотеке в зале «Трансформер», она будет работать до конца марта. На снимках фотографа Арины Призовой из ЗАТО Александровск представлены 15 фотографий женщин из Мурманска и области, столкнувшихся с онкологией.

«Это портреты женщин нашего региона, разного возраста и разных профессий, но всех их объединяет одна проблема – жизнь с онкологическим заболеванием. За каждой фотографией этих женщин стоит очень сложная, но вдохновляющая история борьбы с болезнью. Надеемся, что зрители фотовыставки не только будут любоваться нашими красавицами, но и найдут для себя в каждой истории личное вдохновение и мотивацию любви к жизни», – рассказала Наталья Будько.

Сразу после открытия выставки в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялась премьера одноимённого спектакля, участницами которого стали девушки, сумевшие победить рак. Они рассказали личные истории борьбы с болезнью. Главная цель проекта «Самое время жить» – привлечение внимание общества к проблеме онкологии и борьбе с мифами и страхами вокруг этой болезни, а также психологическая поддержка пациентов, находящихся в процессе лечения онкологического заболевания.

«Очень важно, что мы сегодня открываем такой проект, который даёт надежду. Сейчас очень много внимания уделяется диагностике на ранних этапах онкологических заболеваний. И я искренне хочу поблагодарить губернатора Мурманской области и региональный минздрав за поддержку таких инициатив, например, как «Онкодесант». Сейчас у нас реализуется пилотный проект по скринингу колоректального рака, и уже есть результаты», – рассказала депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко.

Несколько лет назад Наталья Будько поучаствовала в конференции «Звезда Севера», после чего у неё родилась идея собственного волонтёрского проекта, направленного на поддержку онкобольных женщин. Помощь в подготовке проекта «Самое время жить» оказывал Единый волонтёрский центр Мурманской области вместе с руководителем Евгенией Чибис.

«Участие в таких проектах помогает людям бороться и принимать страшную новость, которая касается самого себя и членов семьи. Часто люди не знают куда пойти, обратиться и найти соратников. Но объединяясь, люди становятся сильнее, делятся накопленными знаниями в процессе такой борьбы и поддерживают друг друга, показывая, что можно жить. Весь этот проект говорит, что с таким диагнозом жизнь не останавливается, а только приобретает новое», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, актуальную информацию о проекте можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru