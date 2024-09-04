В Мурманске стартовал региональный этап федеральной грантовой программы «Мама-предприниматель»

На базе Центра «Мой бизнес» начался региональный этап федеральной грантовой программы «Мама-предприниматель». Церемония открытия началась с видеообращения заместителя министра экономического развития Татьяны Илюшниковой.

Также с приветственным словом к участницам обратились заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова и руководитель Центра поддержки предпринимательства Екатерина Олысич, пожелав каждой маме-предпринимателю удачи на пути к их бизнес-целям.

Программа «Мама-предприниматель» — это тренинг, нацеленный на формирование и развитие предпринимательских компетенций, создание и описание идеи бизнеса, расчет точки безубыточности бизнеса и планирование дорожной карты создания и развития проекта.

Впереди девушек ждет 5-дневный интенсив, в конце которого каждая представит экспертной комиссии свои проекты. Лучший проект выиграет 100000 рублей на последующую реализацию, а также получит возможность попасть на федеральный уровень.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «Мама-предприниматель» направлена на поддержку и развитие женского предпринимательства в регионе, предоставляя участницам необходимые знания и ресурсы для успешного старта и развития бизнеса.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой.

Региональный организатор: Центр поддержки предпринимательства Мурманской области/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/