В Мурманске стартовал региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер»

В Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота стартовал региональный этап XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди строителей «Строймастер», организатором которого выступила Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели». В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель министра строительства Мурманской области Михаил Табунщик.

«Строительная отрасль Кольского Заполярья активно развивается благодаря реализации стратегического плана «На Севере – жить!». В области возводятся и капитально ремонтируются не только социально значимые объекты, но и, наконец-то, началось активное строительство жилья для северян, не только для расселения граждан из аварийного жилого фонда, но и для продажи. Кроме того, в регионе успешно реализуется уникальная программа реновации ЗАТО, инициированная губернатором Андреем Владимировичем Чибисом и поддержанная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В реализации этих масштабных проектов мы рассчитываем на ваш профессионализм и преданность делу, поскольку именно специалисты определяют успех любого, даже самого амбициозного начинания. От имени правительства Мурманской области поздравляю участников конкурса «Строймастер» и желаю всем успехов!», – сказал Михаил Табунщик.

Цель конкурса – повысить престиж строительных профессий и продемонстрировать молодым специалистам возможности для профессионального развития после успешного участия в испытаниях.

Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки в двух номинациях. В номинации «Лучший сварщик» победил сотрудник ООО «Пенченгастрой» Владимир Каракулов, а в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» – прораб ООО «ИнСтрой» Виктор Шахлаев.

«Я рада тому, что сегодня 15 лет конкурсу «Строймастер», он 15-й раз проводится на территории Российской Федерации. Рада сообщить тот факт, что представители Мурманской области не раз выезжали и на федеральный уровень конкурса», – отметила директор Ассоциации строительных подрядчиков «Созидатели» Ирина Скоморошкина. По её словам, участники прошлых лет успешно трудоустраиваются, проходят стажировки, в том числе за границей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547679/#&gid=1&pid=9