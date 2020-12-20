В Мурманске стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель будущего»

На этой неделе в Мурманске был дан старт региональному этапу первого Всероссийского профессионального конкурса команд учителей «Учитель будущего». Приветствуя участников конкурса, министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба подчеркнула, что любой учитель, обучающий и воспитывающий детей, работает на будущее.

«Вот почему так важно, чтобы каждый из вас был полон амбициозных идей и планов, готов продвигать передовой педагогический опыт и инновационные практики. Ваши амбиции, ваше здоровое честолюбие и неиссякаемая энергия помогут вам в борьбе за то будущее, которое олицетворяют ваши ученики», - отметила Ольга Дзюба.

Победители регионального этапа получат право представлять Мурманскую область на Всероссийском этапе конкурса «Учитель будущего», Межрегиональном чемпионате учительских клубов.

В борьбу вступают 10 команд из восьми муниципальных образований Мурманской области. Среди участников творческие, инициативные, профессиональные и креативные педагоги из Мурманска, Снежногорска, Кандалакши, Полярных Зорь, Кировска, Оленегорска, Кольского района. В конкурсе также принимают участие государственные областные образовательные учреждения: «Североморский кадетский корпус» и «Кильдинская коррекционная школа-интернат».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал. Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».