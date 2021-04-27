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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.21 09:30

В Мурманске стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России»

В Мурманске на площадке центра дополнительного образования «Лапландия» состоялось открытие регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области – 2021». Приветствуя конкурсантов, министр образования и науки региона Ольга Дзюба отметила, что все участники – уже победители, поскольку выиграли этапы в своих муниципалитетах.

«Уверена, что конкурс даст много полезного вам, но больше всего от ваших профессиональных достижений выиграют ваши ученики», – сказала Ольга Дзюба.

В этом году в конкурсных испытаниях участвуют 16 педагогов из Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Апатитов, Североморска, Кировска, а также Ловозерского и Кольского районов. Они преподают разные предметы и обладают разным педагогическим опытом. Разброс стажа работы в школе – от одного года до 34 лет.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в  течение трёх конкурсных дней участники проведут уроки и классные часы, представят свои мастер-классы, решат профессиональные кейсы, примут участие в методических мастерских.

 

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