В Мурманске стартовал региональный образовательный модуль программы Архитекторы.рф

Северный маршрут всероссийской образовательной программы Архитекторы.рф проходит по четырем точкам: Архангельск, Малые Карелы, Мурманск и Териберка. Сегодня группа экспертов и кураторов вместе с участниками начала работу в столице Заполярья.

Во время исследовательского модуля в течение трёх дней пройдут встречи и рабочие совещания участников с профильными экспертами, художниками, представителями городских сообществ, музейного дела и органов власти региона. Кроме того, в рамках образовательных экспедиций архитекторы ознакомятся с территориями рыбного и торгового портов и поселка Териберка.

В первый день с архитекторами пообщались заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова и министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов.

«Взаимодействие с архитектурным сообществом – это наша работа. Векторы развития Мурманска и региона в целом необходимо обсуждать, формировать планы в соответствии с ними и в дальнейшем реализовывать, – сказала Оксана Астахова. – Представила участникам программы наработки по проекту «Наш Мурманск», – мы хотим услышать профессиональный свежий взгляд со стороны, возможно советы о внедрении последних новшеств отрасли. Мы для себя видим возможность практического применения опыта посетивших нас коллег».

Всего в региональном образовательном модуле «Российский контекст» программы Архитекторы.рф, который проходит по трем маршрутам, принимает участие 100 человек, в общей сложности они посетят 15 населенных пунктов России в течение восьми дней.

«Мурманск – это очень хороший пример северного города с мощным техническим развитием и необходимостью сохранения человеческого капитала. Важно, чтобы коллеги поняли те градостроительные проблемы территории, которые существуют, и как с ним работать. Я надеюсь, что впечатления от столицы Заполярья станут основой новый проектов, которые будут созданы участниками программы», – отметил Михаил Кудряшов.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, образовательная программа Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих.

Цель программы – обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Архитекторы.рф включает в себя бесплатную лидерскую офлайн-программу, систему онлайн-образования, публичные лекции и семинары по городскому развитию. Архитекторы.рф отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов, социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает взглянуть на указанные проблемы в широком контексте. Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

По словам куратора программы Александры Чечеткиной, маршруты составлены таким образом, чтобы охватить различные климатические пояса и природные зоны России – от субарктического до субтропического, от тундры до степей. Но главное – в каждый маршрут включены населенные пункты самых разных размеров – от городов-миллионников до малых поселений с населением не более 50 тысяч человек. Это позволит сравнить особенности их развития.