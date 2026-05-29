В Мурманске стартовал ремонт улицы Шевченко по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области продолжаются дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В областном центре на улице Шевченко подрядная организация приступила к ремонту на участке от дома №36 корп. 1 до Восточно-объездной дороги.

Работами предусмотрено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство нового на проезжей части, замена бортового камня, а также планировка обочины из фрезерованного асфальтобетона.

Улица Шевченко - одна из ключевых транспортных артерий Мурманска, обеспечивающая подъезд к жилым зонам и социальным объектам. Обновление покрытия позволит повысить комфорт и безопасность проезда.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в настоящее время в городе Мурманске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «На Севере - жить!» в работе находится 19 объектов.

