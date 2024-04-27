В Мурманске стартовал сезон Мурманской Официальной лиги КВН

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на сцене Дворца культуры им. С.М. Кирова состоялся фестиваль Мурманской Официальной лиги КВН. Участниками были 15 команд из Мурманска и Мурманской области, а также команда из г. Скадовск Херсонской области, которые боролись за право попасть в сезон.

Жюри предстояло выбрать из 15 претендентов всего 10.

Особое впечатление на мурманского зрителя произвела команда КВН, представляющая Оленегорский ГОК «Олкон», о победе которой объявила член жюри – руководитель Единого Волонтёрского центра Евгения Чибис.

Второе место заняла команда КВН «Купите Киловатт», представляющая Кольскую АС, удивившая всех искрометным юмором и кратковременным отключением света, а та же театральной юмористической постановкой с приглашенным членом жюри, заслуженным артистом РФ Сергеем Селиным.

Третье место заняла самая юная команда КВН «Изи», которая состоит из детей и подростков и их «мамы». Шутили про «Год семьи в России», и взрослые темы, чем расположили к себе зрителей и членов жюри.

Также в сезон прошли команды «Канат» из Мурманского арктического университета, «Эффект Доплера», «Агентство Недвижимости», «Сборная медицинских работников», «В каждом из нас», «Тут и там» ММРК им. Месяцева и «Рука в синице» из г. Скадовск.

Лучшей актрисой стала юная Алиса из команды КВН «Эффект Доплера», а лучшим актёром – Андрей Денисов из команды КВН «Купите Киловатт». Специальный приз редакторов за лучшую шутку получила команда КВН «Олкон».

Фото: https://gov-murman.ru