В Мурманске стартовал сезон ремонта улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории областного центра в текущем году планируется отремонтировать 18 участков проезжей части и тротуаров, общей протяженностью 14,35 км и площадью проезжей части и тротуаров 171,87 тыс. квадратных метров. Начать работы позволили благоприятные погодные условия, а также заблаговременная контрактация.

Работы уже ведутся на участках: проезд от дома № 88 по улице Александра Невского до улицы Кирпичная, улица Планерная (участок от улицы Академика Книповича до улицы Карла Маркса), улица Карла Маркса (участок от улицы Старостина до улицы Планерная), и улицы Молодежная и Советская района Росляково.

Выполняется демонтаж бордюрного камня и подготовительные работы перед демонтажом старого асфальтобетонного покрытия. Большое внимание в ходе реализации дорожного нацпроекта уделяется не только своевременному проведению, но и качеству работ. В первую очередь, долговечность дорожного покрытия зависит от используемого материала. При изготовлении асфальтобетонных смесей используются материалы отечественного производства.

Благодаря областному финансированию и в рамках стратегического плана «На Севере — жить» в Мурманске планируется капитальный ремонт проезда Серпантин с обустройством пешеходной связи, наружного освещения и устройством лестницы к прогимназии №61 и капитальный ремонт улицы Подгорная, на который потребуется два года.

Кроме того, запланированы работы по ремонту тротуаров на девяти участках. Напомним, в прошлом году были отремонтированы 14 участков тротуаров. В рамках летней ремонтной кампании в Мурманске также планируется провести капитальный ремонт пешеходных связей: по улице Туристов вдоль прогимназии № 61; от проезда на улицу Новое Плато до дома №36 по улице Академика Книповича; от дома №10 по улице Трудовых резервов до дома №51 по улице Карла Маркса.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в планах отремонтировать два перекрестка: улицы Академика Книповича и улицы Полярные Зори, проспекта Героев-североморцев и улицы Алексея Хлобыстова. Запланирован 1 этап капитального ремонта автодороги ул. Героев Рыбачьего — ул. Шабалина к дому № 4.

Фото: https://gov-murman.ru