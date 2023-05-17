В Мурманске стартовал сезон велопроката

В Мурманске открываются станции велопроката после осенне-зимнего перерыва. Жителям и гостям областного центра в новом сезоне будут доступны 10 станций аренды двухколесного транспорта.

Станции расположены по следующим адресам: ул. Челюскинцев, 3, ул. Шмидта, 19, ул. Шмидта, 39, просп. Ленина, 47, просп. Ленина, 59, просп. Ленина, 63, просп. Ленина, 67, просп. Ленина, 75, просп. Ленина, 79 и просп. Ленина, 82.

В рамках проката желающим будут доступны порядка ста единиц двухколесного транспорта. Модель эргономичная и антивандальная. Все необходимые инструкции по аренде велосипедов можно найти на стойках.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, продолжается выбор объектов благоустройства в рамках Всероссийского голосования на сайте 51.gorodsreda.ru. Объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru