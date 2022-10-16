В Мурманске стартовал шестой городской молодежный форум «Территория свободного развития»

Его цель – содействие успешному раскрытию и развитию потенциала мурманской молодежи.

В разнообразных тренингах, тренд-сессиях, мастер-классах, интенсивах приняли участие около 180 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

- Вот уже несколько лет мы проводим форум «Территория свободного развития» и видим, что он действительно пользуется успехом, популярностью среди молодёжи, - отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. - Сегодня на форуме собрались школьники и студенты, представители работающей молодёжи, а также молодые семьи.

В программе форума организована работа четырёх тематических площадок: «ЗОЖ», «Спорт», «Семья», «Общение».

По его итогам все участники получат сертификаты. Также у каждого будет возможность выиграть подарки.

Организаторы - МАУ МП «Объединение молодёжных центров» при поддержке комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска, городская молодёжная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23515&page=1