В Мурманске стартовал социокультурный проект ВЭБ.РФ «Контакт»

Проект, объединивший под тематикой обновления городского транспорта несколько культурных инициатив, центральной из которых стало создание аудиогида для мурманских троллейбусных маршрутов. Проект «Контакт» реализуется по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ и правительства Мурманской области креативной командой города, при участии администрации города Мурманска и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, аудиогид уже сейчас можно слушать во время поездки в новых троллейбусах со смартфона, отсканировав QR-код в салонах. Записи также доступны на сайте проекта, туристической платформе izi.TRAVEL, во ВКонтакте и в Телеграме. Аудиогид состоит из четырех частей, каждая из которых имеет свою центральную тему. Например, запись на маршруте № 4 посвящена архитектуре, монументальному искусству и урбанистике; на № 6 — живописи, театру и кино; на №10 — музыке, а пассажиры троллейбуса №3 услышат личные истории мурманчан о городе.

Одним из первых аудиогид оценил губернатор региона. Во время презентации проекта, в День города Мурманска, Андрей Чибис лично пообщался с городской командой «Контакта» и прослушал один из треков маршрута №10, в котором мурманский радиоведущий Роман Мурачев рассказывает историю песни «Я люблю моё Заполярье», считающейся одним из неофициальных гимнов Мурманской области.

«Контакт» — один из социокультурных проектов, реализованных ВЭБ.РФ в российских регионах. В этом году подобные инициативы помимо Мурманска запустились в Байкальске и Улан-Удэ. Также они развиваются в Кемерове, Новокузнецке, Екатеринбурге, Верхней Пышме, Таганроге, Липецке и Южно-Сахалинске.

«Весь проект в Мурманске основан на инициативах непосредственно креативной команды и жителей города. Для ВЭБ.РФ, реализующего бизнес-проекты по развитию городской инфраструктуры, очень важно давать им социокультурное сопровождение, когда у жителей есть возможность лично участвовать в позитивных изменениях в городе», — подчеркнул директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.

Авторы проекта — местная креативная команда — решили показать Мурманск с новой стороны, через призму разных видов искусства: кино, живописи, театра и музыки.

«Это очень важно – обновление транспортного парка в регионе. Но есть еще и аспект про людей и их эмоции, которые могут быть с этим связаны. Наш аудиогид, рассказывает о Мурманске через искусство. Это уже не первый проект, инициированный ВЭБ.РФ, но наш отличается оригинальной темой и подачей: мы отработали её вместе с мурманчанами разных творческих направлений и специальностей. Гид будет работать у каждого индивидуально в наушниках, а в троллейбусах мы разместим qr-коды, которые помогут получить к нему прямой доступ. С этого дня уже в троллейбусах на четырёх маршрутах доступны аудиогиды, сайт наш доступен, и спектр аудиогидов будет пополняться. Возможно, в перспективе, расширим и на автобусы – посмотрим, как пойдет проект», – отметила Мария Михайленко, куратор социокультурного проекта «Контакт», председатель Мурманского отделения Союза художников России.

Важная задача «Контакта» — рассказать не только об истории города, но и о его современной жизни. Так, мурманчане, пришедшие на презентацию проекта в арт-пространство «Контейнер-холл», смогли также осмотреть выставку «Транзит», посвящённую городскому транспорту.

Авторы «Транзита» предложили посетителям поразмышлять над состоянием, когда человек, покинувший пункт отправления, уже не находится в точке «А», но ещё и не прибыл в точку «Б». На экспозиции представлена временная остановка, в которой можно погрузиться в свои мысли, ознакомиться со взглядами художников на понятие «транзита» и исследовать феномен границы между смыслом и бессмыслием.

Осмотрев выставку, гости презентации смогли остаться на концерт мурманского исполнителя Михаэля Смедсена. Музыкант исполнил аранжировки композиций о Мурманске, фрагменты которых можно услышать в аудиогиде «Контакта», а также собственные произведения.

Запуск аудиогида сопровождают и другие культурные события. Одним из первых стало создание мурала на маршруте троллейбуса №4. Семеро местных профессиональных и молодых художников нанесли новое граффити на технологический павильон Мурманской ТЭЦ на улице Достоевского.

Еще одним событием проекта «Контакт» стали еженедельные авторские экскурсии по городу. Три уже прошедшие экскурсии посетили около 50 жителей и гостей Мурманска.

Экскурсии отличались разной тематикой. Во время первой из них участники знакомились с уличным искусством и посещали муралы, появившиеся во время фестиваля урбан-арта «Рост» в этом году. Гид Вячеслав Краснов рассказывал необычные городские истории и легенды, которые удивили даже многих коренных мурманчан. А междисциплинарный художник Павел Плеханов провёл для записавшихся на экскурсию авторскую перформативную прогулку в наушниках.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, после официального старта «Контакта» и презентации аудиогида проект не останавливается: организаторы планируют провести ещё ряд культурных событий.

Например, через несколько месяцев у Мурманска появится арт-карта, вместе с которой горожане и туристы смогут прогуляться по «альтернативному» городскому маршруту с нетривиальными достопримечательностями, нарисованными в авторской художественной манере. А зимой планируется разработка двух тематически оформленных троллейбусов и театрального перформанса на территории депо.

Фото: https://gov-murman.ru