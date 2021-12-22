В Мурманске стартовал традиционный конкурс на лучшее праздничное оформление «Окно в праздник»

Как и в предыдущие годы, участники должны будут украсить балкон или окно в квартире, фасад здания, торговую витрину или прилегающую территорию. Главное, чтобы новогоднее оформление смогли увидеть все желающие, сообщает администрация города Мурманска.

— «Окно в праздник» — городской конкурс, в котором могут поучаствовать, как физические, так и юридические лица. В этом году конкурс проходит по трем темам — «Год Тигра», «Народная сказка», «Новогоднее волшебство», — отметила депутат Совета депутатов города Мурманска, заведующая МДОУ № 46 Ирина Матвеева. — Приглашаем всех горожан принять участие в этом замечательном конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе «Окно в праздник» принимаются в электронной форме (https://vk.cc/c903K0) до 15 января 2022 года.

Помимо основных сертификатов для всех участников, а также дипломов и подарков для лауреатов, дипломантов есть возможность выиграть номинацию «приз зрительских симпатий». Победитель будет выбран среди всех работ с 16 по 22 января 2022 года посредством зрительского голосования по «лайкам» в фотоальбоме конкурса «Окно в праздник» в официальной группе комитета по культуре администрации г. Мурманска в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cultmurmansk).

Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно узнать на сайте комитета по культуре администрации г. Мурманска (culture51.ru), а также обратившись по телефону 8 (8152) 24-57-34 (МБУК «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска»).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21674&page=1