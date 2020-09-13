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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.20 13:15

В Мурманске стартовал V Фестиваль уличной музыки и искусства

12 сентября на территории Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания на улице Бондарной собрались молодые талантливые исполнители и артисты столицы Заполярья.

Фестиваль посетили депутат Совета депутатов города Мурманска Артём Кузьмин и председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

– Главная идея - создание общего творческого пространства. Это также отличная возможность для талантливой молодёжи проявить себя в необычном формате выступления, – рассказала Татьяна Печкарева.

Фестиваль разделён на тематические площадки для музыкантов, художников и танцоров. Также созданы точки интерактивного общения и выставочные зоны, где свои работы представили скульпторы, дизайнеры, молодежные творческие объединения Мурманска.

– Такие мероприятия способствуют развитию современных творческих жанров и важны для привлечения внимания молодёжи к созидательному образу жизни, – прокомментировал Артём Кузьмин.

 

 

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