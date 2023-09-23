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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.23 16:00

В Мурманске стартовал V Молодёжный форум «ЭТНОМУРМАН»

Форум является межрегиональной диалоговой площадкой для культурного, творческого и профессионального взаимодействия между представителями активной молодёжи, участвующей в реализации государственной национальной и молодёжной политики.

В рамках мероприятия начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор выступила с докладом о поддержке ремесленничества и молодёжных предпринимательских инициатив на территории Мурманской области».

«На сегодняшний день креативное предпринимательство является одним из самых привлекательных направлений бизнеса для молодёжи. Молодёжь самая активная часть общества, которая быстро реагирует на любые изменения в жизни, и которая эффективно воспринимает полезные их стороны. Поэтому можно говорить о том, что молодёжь обладает большим потенциалом и способностью к предпринимательской деятельности, а её привлечение к данной сфере - это не только увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи», – отметила начальник управления Марта Говор.

Основными направлениями работы форума в этом году станет: развитие этнографического туризма в Арктических регионах; реализация общественных инициатив в северных регионах; традиционное культурное многообразие, как фактор развития молодёжного предпринимательства.

Организатором форума выступили Министерство внутренней политики Мурманской области совместно с Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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