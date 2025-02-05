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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.25 19:00

В Мурманске стартовал VIII образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных

В Мурманске, в Центре управления регионом, сегодня стартовал VIII образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных Мурманской области. В обучении приняли участие инвеступолномоченные, представители муниципальных инвесткоманд, сотрудники министерства развития Арктики и экономики и Корпорации развития Мурманской области. Участников обучения поприветствовала заместитель губернатора-министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В марте институт инвеступолномоченных Мурманской области отметит четырехлетие. Он был внедрен по инициативе губернатора Андрея Чибиса в целях развития благоприятного инвестиционного климата на территории Мурманской области, и за это время в полной мере доказал свою эффективность. Каждый год инвеступолномоченные помогают решить порядка полутысячи проблем предпринимателей. Результатом этой ежедневной работы становятся новые запущенные и успешно работающие проекты.

Мурманская область – один из первых регионов, внедривший данный институт, и постоянно совершенствует принципы работы инвеступолномоченных. В связи с этим в 2025 году обновляются стандарты работы инвеступолномоченных в сторону клиентоцентричности, рассказала Светлана Панфилова.

«Главный принцип работы инвеступолномоченных с предпринимателями – это клиентоцентричность. Точно так, как предприниматель после оказания услуги каждый раз опрашивает своих клиентов, все ли им понравилось, таким же образом инвеступолномоченным необходимо получать обратную связь от предпринимателей о том, какие меры ещё поддержки необходимы, какие перспективные ниши для развития бизнеса в муниципалитете они видят», – сказала заместитель губернатора-министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

В рамках Школы инвеступолномоченных муниципальные команды совершенствуют навыки работы с инвесторами, учатся выявлять сильные стороны территорий и перспективные ниши для инвестирования. Тема нового образовательного модуля – привлечение инвесторов и разработка инвестиционных предложений.

«Главная цель обучения в рамках Школы инвеступолномоченных – проработать инициативы, необходимые для развития и улучшения качества жизни в муниципалитетах. В результате муниципальные инвесткоманды должны научиться самостоятельно вырабатывать предложения для инвесторов в соответствии со стратегическим планом «На Севере – жить», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Приглашенным преподавателем Школы инвеступолномоченных стал куратор тренингового центра Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР), вице-президент бизнес-школы РСПП Дмитрий Богданов.

«В конкурентной борьбе за инвесторов в современных реалиях особенно важно работать с внутренними предпринимателями. В случае с муниципалитетами — это предприниматели, которые уже работают на территориях и хотят расширить свой бизнес. Муниципальный инвестиционный стандарт, принятый на федеральном уровне в 2023 году, предполагает, что с предпринимателями будут работать инвеступолномоченные, которым на земле лучше понятна ситуация. Поэтому сегодня мы совместно работаем над тем, как сделать муниципалитеты более инвестиционно привлекательными, снизить барьеры при ведении бизнеса и выявить возможные ошибки при сопровождении инвестиционных проектов. Но самое главное, мы сделаем несколько инвестиционных предложений от каждого муниципалитета, чтобы люди ушли с практическими результатами, которые можно использовать на встречах с предпринимателями», – сказал Дмитрий Богданов.

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, инвестиционные уполномоченные – главы и заместители руководителей администраций муниципальных образований Мурманской области, задача которых без лишних барьеров помогать решать проблемы предпринимателей при реализации инвестиционных проектов на местах. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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