В Мурманске стартовал VIII открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства работников обществ Группы Объединенной судостроительной корпорации

На церемонии открытия участников приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Я рад, что в зале – огромное количество молодых ребят и девушек, которые приняли правильное решение – развиваться в сфере судоремонта и судостроения. Спасибо организаторам, что ребята из разных регионов будут соревноваться. Конкуренция важна, чтобы быть сильнее. Совсем недавно на заседании Госсовета под руководством Президента Владимира Путина мы обсуждали кадровую потребность России. И судоремонтники, судостроители – очень нужны, чтобы страна была сильной и оставалась великой, чтобы наш военный и гражданский флот был самым мощным. Чтобы ледоколы и боевые корабли и дальше обеспечивали экономическую и физическую безопасность всего мира. Желаю вам успехов в этом чемпионате и в жизни. Вы выбрали правильный путь, на котором желаю добиться результатов, состояться, побеждать. Знать, что вы всё делаете правильно и двигать вперед свою страну», – подчеркнул губернатор.

Комментируя мероприятие, глава региона напомнил, что экономика Мурманской области растёт, реализуются и готовятся к реализации крупные проекты, в том числе в сфере судоремонта.

«Я благодарю ОСК за регулярность проведения этих чемпионатов. Для нас большая честь, что в этом году турнир проводится у нас. Судоремонт в регионе развит исторически, это «Нерпа», 35 СРЗ, 10 СРЗ, не относящийся к ОСК, но выполняющий необходимые задачи 82 СРЗ в Росляково. Поэтому потребность в кадрах в судоремонте у нас очень высока. И она будет расти. Сфера судоремонта – это то, что уже развивается и то, что будет активно развиваться в Мурманской области в ближайшие 10-15-20 лет. Для этого делаем нужные шаги, но инвестиции и строительство инфраструктуры – это далеко не всё: принципиально важны специалисты. Мы в регионе сделали акцент как раз на развитие инженерных, рабочих специальностей в вузах и учреждениях СПО. В этом году более 50% всех, кто пошёл учиться – это инженерное направление», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что за последний год в Мурманской области на 70% выросло количество отличников, так как с прошлого года регион выплачивает им стипендии. Кроме того, готовятся к открытию 40 новых лабораторий в колледжах региона.

Организатором профессиональных соревнований ОСК в Мурманске выступает филиал «35 СР3» АО «ЦС «Звёздочка» – судоремонтное предприятие, выполняющее комплексные ремонты кораблей и судов Военно-морского флота.

Соревнования пройдут на трёх площадках: 35 судоремонтный завод – учебный участок СПО «Арктика», Мурманский арктический университет и Мурманский индустриальный колледж. Профессиональные компетенции продемонстрируют более 250 молодых специалистов и экспертов из 27 предприятий России, в том числе студенты и работники из нашего региона. В числе предприятий-участников – СРЗ «Нерпа», «Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи», «Севмаш», Центр судоремонта «Звёздочка», Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» и другие известные компании.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, корабелы будут состязаться в 9 номинациях: «Сборка корпусов металлических судов», «Сварочные технологии», «Судовой электромонтаж», «Бережливое производство», «Рекрутинг», «Инженерный дизайн CAD», «Управление жизненным циклом изделия», «Инженер-технолог в машиностроении» и «Реверсивный инжиниринг и аддитивное производство». Победители представят Объединенную судостроительную корпорацию на национальном чемпионате профессионального мастерства.

Фото: https://gov-murman.ru