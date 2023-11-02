В Мурманске стартовал восьмой сезон фестиваля «Юные инженеры Арктики»

В Мурманске стартовал восьмой сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». В этом году участвуют сотни ребят не только из муниципалитетов Мурманской области, но и из Владимирской, Новгородской, Нижегородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, открыли фестиваль в Центре «Лапландия» межрегиональные соревнования по биохакатону и инженерному хакатону, промышленному дизайну, робототехнике. Участников приветствовали министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и главный инженер-механик атомного ледокола «Ямал» Александр Агуреев.

«Инженерные специальности востребованы и в Мурманской области, и в России, и сегодняшние первые шаги к будущей профессии очень важны для ребят. С каждым днём популярность всех направлений, представленных на фестивале, растёт, им уделяют всё большее внимание на федеральном и региональном уровнях, открывая для будущих инженеров технопарки, «Кванториумы», лаборатории, оснащая кабинеты в школах самым современным оборудованием. С детьми работают замечательные педагоги, которые умеют заинтересовать ребят и сами продолжают учиться и расти в профессии. Фестиваль «Юные инженеры Арктики» значительно расширил свою географию. Уверена, что на будущий год к нам приедут ещё больше гостей из других регионов, чтобы продемонстрировать свои успехи и научиться чему-то новому!», – обратилась к участникам фестиваля министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, кроме соревнований и мастер-классов, для ребят проведут экскурсии на предприятия региона, являющиеся социальными партнёрами образовательных организаций – у будущих профессионалов уже сегодня появится шанс познакомиться с работодателями.

Фото: https://gov-murman.ru