В Мурманске стартовал Всероссийский библиотечный конгресс

Масштабное событие в столице Заполярья будет проходить целую неделю - до 17 июня. Здесь соберутся более 900 специалистов из 68 регионов России и Армении.

Для них в рамках деловой программы состоятся заседания секций и круглых столов Российской библиотечной ассоциации, будет организована работа школ комплектатора, реставратора, каталогизатора и библиотечного блогера, проведены научная конференция «Генеалогия и история семей русского Севера» и научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение».

Как сообщает администрация города Мурманска, обширная развлекательная и познавательная программа подготовлена для северян и гостей Мурманска. Сегодня на улице Воровского начала работу творческая ярмарка «Культурный код России». Яркие разножанровые выступления, театральные постановки и танцевальные мастер-классы от профессиональных и самодеятельных творческих коллективов - на сценической площадке. А для любителей посмотреть фильмы под открытым небом открылся уличный кинотеатр.

Посетить творческую ярмарку и уличный кинотеатр все желающие могут до 12 июня.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25148&page=1