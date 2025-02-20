В Мурманске стартовал XIII Международный фестиваль «Грани»

Принимать в феврале творческих гостей со всего мира стало доброй традицией Детской театральной школы Мурманска с 2005 года.

Сегодня в 13-й раз состоялось торжественное открытие Международного фестиваля - творческой лаборатории среди детских и молодёжных любительских театральных коллективов «Грани-2025».

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году фестиваль собрал более 500 юных актёров и их наставников, а артисты из Минска, Гомеля и Луганска будут участвовать в дистанционном режиме.

Зрителей ждёт погружение в атмосферу настоящего театрального искусства и знакомство с творчеством 22 коллективов из разных городов России. А для участников фестиваля особую ценность представляют обучающие мастер-классы от высококлассных экспертов международного жюри.

Детская театральная школа не только выступает площадкой фестиваля, но и активно участвует в нем. Коллективы подготовили 6 спектаклей, в том числе премьеры этого зимнего сезона «На Севере - Мишка» и «Мыши в космосе», а также «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Медный всадник» и «Однажды мечта сбудется», 4 литературно-музыкальные композиции «Думай о будущем», «Не знаю, где я нежности училась», «Олеся» и «У самого моря» и игровую программу «Путешествие в Космос».

Фестиваль продлится до 23 февраля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29400&page=1