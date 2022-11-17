В Мурманске стартовал XXII городской конкурс «Студент года»

Презентации участников, интеллектуальный турнир, онлайн-квест и творческие выступления – именно так вчера стартовал XXII городской конкурс «Студент года».

Студентов-очников в возрасте от 16 до 25 лет ждут три этапа состязаний. После 16 конкурсных испытаний из 70 человек, стоящих на сцене, определятся три победителя, которые в следующем учебном году будут получать именные стипендии главы муниципального образования город Мурманск.

Ребятам предстоит поучаствовать в конкурсах постов, видеороликов, социально-значимых акций и зачётных книжек, пройти программу личностного роста, интерактивный квест и деловую игру, проявить себя в спортивных соревнованиях и других испытаниях.

В третий, заключительный этап пройдут не более 20 участников, которые создадут арт-объекты из вторсырья, решат кейс от партнёра конкурса, проведут исследования на тему «Трудоустройство выпускников в Мурманской области», а также представят на суд жюри портфолио с информацией о своих заслугах и достижениях по итогам учебного года.

Традиционно участники соревнуются в трёх номинациях:

- «Студент года» - титул присваивается студенту, набравшему наибольшее количество баллов;

- «Лучший(-ая) студент(ка) образовательной организации высшего образования»;

- «Лучший(-ая) студент(ка) профессиональной образовательной организации».

Как сообщает администрация города Мурманска, церемония закрытия конкурса и определение победителей состоится в мае 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23696&page=1