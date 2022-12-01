В Мурманске стартовал XXIII юношеский турнир по боксу

Сегодня в Мурманске во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов состоялось торжественное открытие XXIII юношеского турнира по боксу на призы Почётного президента федерации бокса Мурманской области, почётного гражданина города-героя Мурманска Владимира Ильича Горячкина.

Соревнования продлятся три дня. В них принимают участие ребята с уровнем подготовки не ниже третьего юношеского разряда. Всего в этом году на ринг выйдет 71 спортсмен из Мурманской области.

Победители и призеры в каждой весовой категории будут награждены медалями, вымпелами и дипломами. Также учреждены специальные призы: «Лучший боксёр турнира», «Лучший тренер турнира», «Приз В.И. Горячкина».

Как сообщает администрация города Мурманска, за время проведения традиционный турнир по боксу на призы Владимира Ильича Горячкина стал путевкой в спортивную жизнь для многих начинающих боксеров Мурманской области.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23780&page=1