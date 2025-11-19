Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» открывает новый сезонМихаил Мишустин поручил проработать вопрос увеличения объёмов перевозки рыбной продукции по СМП
В Мурманске стартовал ЗОЖ-марафон «СОК»

17 ноября в Мурманске на базе Молодёжного спортивного центра МАУ МП «Молодёжь51» состоялось открытие городского ЗОЖ-марафона «СОК». Мероприятие ориентировано на молодёжь возрастом от 14 до 35 лет. В марафоне участвуют двадцать молодых мурманчан, прошедших предварительный отбор.

Участникам представили на выбор две специально разработанные спортивные программы: «Похудение без вреда для здоровья» и «Мышечная трансформация». Тренировки будут проходить совместно с лекционно‑практическими занятиями и тренингами. Их будут вести специалисты по общественному здоровью, нутрициологии, психологии и терапевтической медицине.

Как сообщает администрация города Мурманска, тем, кто хочет узнать больше о здоровом питании, наставники из Молодёжного центра профилактики подробно расскажут о принципах сбалансированного рациона. А в случае необходимости психологи из Центра психологической помощи молодёжи окажут участникам необходимую эмоциональную поддержку.

По окончании марафона каждый участник получит сертификат об участии и памятные подарки от партнёров мероприятия. Но главным результатом, безусловно, станет существенный шаг вперед на пути к здоровому образу жизни и совершенствованию физической формы.

 

 

