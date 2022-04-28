В Мурманске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В этом году традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится по 30 апреля. В эти дни ребята из Центра развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» раздадут всем желающим несколько тысяч георгиевских лент.

Волонтёры напомнят мурманчанам об истории ленты, о том, что обозначают цвета, и как правильно её носить. Раздача проводится в вечернее время, поэтому возможность получить памятный знак есть у каждого.

Места, даты и время проведения акции:

29 апреля - с 16 до 18 часов

Октябрьский административный округ

- в районе памятника А.Ф. Бредову (просп. Ленина, около Центрального стадиона Профсоюзов);

- в районе мемориала воинам 6-й Героической комсомольской батареи.

30 апреля - с 16 до 18 часов

Ленинский административный округ

- территория около дома № 38 просп. Героев-североморцев.

Октябрьский округ

- территория около кинотеатра «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22278&page=1