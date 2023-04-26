В Мурманске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Она проходит в трёх округах заполярной столицы. Всероссийская ежегодная акция приурочена к 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сегодня мероприятие уже состоялось на площадках возле парка семейного отдыха «Атлантика» (просп. Кольский, 131а) и в парке «Кольский» (просп. Кольский, 101). Активисты Центра развития волонтёрского движения раздали мурманчанам георгиевские ленточки и рассказали об истории их возникновения, значении цветов, а также объяснили, как правильно их носить.

Как сообщает администрация города Мурманска, раздача георгиевских ленточек проводится в вечернее время, поэтому возможность получить памятный знак есть у каждого.

Точки проведения акции:

29 апреля в 17.00 - площадь Пять Углов (проспект Ленина, 82) и территория возле памятника Анатолию Бредову (пересечение проспекта Ленина и улицы Профсоюзов);

3 мая в 17.00 - территория возле памятника «Воинам Полярной дивизии» (просп. Героев-североморцев, 78) и территория около кинотеатра «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24887&page=1