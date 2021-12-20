В Мурманске стартовала акция МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В преддверии Нового года в мурманской гимназии №3 участковый уполномоченный отдела полиции №2 УМВД России по городу Мурманску Александр Сахаров, инспектор по делам несовершеннолетних Наталия Потапова и представитель общественного совета при УМВД России по городу Мурманску Николай Кочетков организовали для детей занимательный квест «В поисках похищенных конфет и талисмана года - Тигра». Школьникам предложили поиграть в детективов и расследовать преступление.

Наталия Потапова в качестве ведущей сообщила детям, что Дед Мороз очень соскучился, очень ждёт встречи и даже отправил к ним Тигрёнка-талисман будущего года, чтобы заранее передать мешок с конфетами. Однако неизвестный злодей похитил и подарок, и доверчивого зверька.

Под руководством опытного участкового Александра Сахарова «сыщики» приступили к распутыванию «уголовного дела». Используя методы криминалистики и острый ум, они с легкостью расшифровывали подсказки о возможном месте нахождения заложника. Двигаясь «по горячим следам» в виде больших куриных лап, ребята выдвинули ряд следственных версий о личности предполагаемого преступника.

Далее «полицейские» приступили к сбору «вещественных доказательств», в этом им помогал представитель Общественного совета. Потерянные в спешке похитителем вещи (метлу, слуховой аппарат, косынку с локоном волос) приобщили к материалам дела, то есть сложили в полиэтиленовый пакет с надписью «Вещдоки». Для идентификации подозреваемого ребята провели «тест ДНК» путем сравнительного анализа найденного локона и цвета волос сказочных героев - Мальвины, Снегурочки, Кощея Бессмертного и Бабы-Яги.

Определив точное местоположение предполагаемого похитителя по «геолокации» мобильного телефона, ребята догадались, что это Баба-Яга, которая прячется в избушке на курьих ножках. «Пенсионерка» модернизировала её, превратив в бронированную крепость, с кодовым замком на дверях. Однако юные «стражи порядка» смогли подобрать необходимый дескриптор для запуска устройства экстренного открытия дверей.

Тигрёнка освободили, задержанной «зачитали права» и отправили в «отдел дознания для допроса», в избушке провели обыск и изъяли похищенный злодейкой мешок с конфетами.

Новогодний квест-расследование завершился по традициям волшебной сказки: добро победило зло. Школьники получили от полицейских и общественника большой пакет сладостей. Раскаявшуюся Бабу-Ягу ребята простили и пригласили на совместную фотосессию и чаепитие. В неформальной обстановке организаторы побеседовали с гимназистами о профилактике детских правонарушений и преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/