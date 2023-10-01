В Мурманске стартовала акция «Песни нашей страны»

В Мурманске в школе №42 им. Е.В. Шовского организовали Всероссийскую гражданско-патриотическую акцию «Песни нашей страны». Её цель — объединить с помощью искусства народы Российской Федерации и поднять боевой дух военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Мурманский творческий коллектив «Первомайский район» исполнил две песни о заполярной столице: «Три ступеньки, Пять углов» (автор Александр Бычков, исполнитель Станислав Одиноков) и «Мой Мурманск» (автор и исполнитель — поэт Владимир Александрович Архипов).

Как сообщает администрация города Мурманска, по словам организатора мероприятия Романа Валентиновича Жишкина, принять участие в акции может каждый житель нашей страны. Для этого нужно записать видео с песней о своём родном городе (собственного сочинения или уже ранее известную) и выложить его в Сеть с хештегом #ПесниНашейСтраны.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25796&page=1