В Мурманске стартовала акция «Подари детям счастье»

Центр развития волонтёрского движения организует сбор подарков к Новому году для детей, проходящих длительное лечение в Мурманской областной детской клинической больнице.

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вместе с коллегами присоединился к акции «Подари детям счастье» в Молодёжном спортивном центре.

— Акция проходит не в первый раз. Она организуется всегда в преддверии Нового года, потому что это прекрасный, добрый праздник. К сожалению, не у всех детей есть возможность в это время находиться дома со своими близкими, — отметил Юрий Сердечкин. — Мурманчане — люди с большим сердцем, они всегда откликаются на эту акцию. Мы надеемся, что и в этом году будет также.

Акция «Подари детям счастье» продлится по 26 декабря. Сбор подарков (обязательно в упаковке) проводится во всех центрах МАУ МП «Объединение молодежных центров».

28 декабря в шести отделениях «Мурманской областной детской клинической больницы» состоится новогодняя интерактивная развлекательная программа, в рамках которой волонтёры поздравят детей и вручат собранные подарки.

Адреса МАУ МП «Объединение молодёжных центров», осуществляющих сбор подарков:

— Молодежный центр гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39);

— Сопки. Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16);

— Центр творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25);

— Центр гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10);

— Молодежный культурный центр (ул. Ломоносова, 17/2);

— Центр психологической помощи молодёжи (пер. Якорный, 10);

— Центр развития волонтерского движения (ул. Ломоносова, 17/1);

— Молодёжный спортивный центр (ул. Виктора Миронова, 8);

— Центр креативного развития молодёжи (ул. Шабалина, 39);

— Молодежный центр профилактики (пр-д. Ледокольный, 7);

— Администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров» (ул. Марата, 21).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23803&page=1