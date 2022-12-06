В Мурманске стартовала акция «Подари детям счастье»
Центр развития волонтёрского движения организует сбор подарков к Новому году для детей, проходящих длительное лечение в Мурманской областной детской клинической больнице.
Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вместе с коллегами присоединился к акции «Подари детям счастье» в Молодёжном спортивном центре.
— Акция проходит не в первый раз. Она организуется всегда в преддверии Нового года, потому что это прекрасный, добрый праздник. К сожалению, не у всех детей есть возможность в это время находиться дома со своими близкими, — отметил Юрий Сердечкин. — Мурманчане — люди с большим сердцем, они всегда откликаются на эту акцию. Мы надеемся, что и в этом году будет также.
Акция «Подари детям счастье» продлится по 26 декабря. Сбор подарков (обязательно в упаковке) проводится во всех центрах МАУ МП «Объединение молодежных центров».
28 декабря в шести отделениях «Мурманской областной детской клинической больницы» состоится новогодняя интерактивная развлекательная программа, в рамках которой волонтёры поздравят детей и вручат собранные подарки.
Адреса МАУ МП «Объединение молодёжных центров», осуществляющих сбор подарков:
— Молодежный центр гражданских инициатив (ул. Софьи Перовской, 39);
— Сопки. Центр профессионального развития молодёжи (ул. Марата, 16);
— Центр творчества и социальной адаптации (ул. Капитана Маклакова, 25);
— Центр гражданско-патриотического воспитания (ул. Бондарная, 10);
— Молодежный культурный центр (ул. Ломоносова, 17/2);
— Центр психологической помощи молодёжи (пер. Якорный, 10);
— Центр развития волонтерского движения (ул. Ломоносова, 17/1);
— Молодёжный спортивный центр (ул. Виктора Миронова, 8);
— Центр креативного развития молодёжи (ул. Шабалина, 39);
— Молодежный центр профилактики (пр-д. Ледокольный, 7);
— Администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров» (ул. Марата, 21).
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23803&page=1