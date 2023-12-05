В Мурманске стартовала акция «Подари детям счастье»

С 5 по 25 декабря любой мурманчанин сможет принять участие в ежегодной благотворительной акции и сделать подарок детям, проходящим лечение в детском травматолого-ортопедическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра, в онкологическом отделении Мурманской областной детской клинической больницы или находящимся в Мурманском центре социальной помощи семье и детям.

Принести подарок, это может быть игрушка, конструктор, канцелярские принадлежности, настольная игра, товары для творчества в заводской упаковке, можно в любой из филиалов МАУ МП «Объединение молодёжных центров»:

— Молодёжный центр гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;

— СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи, ул. Марата, 16;

— Центр творчества и социальной адаптации, ул. Маклакова, 25;

— Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;

— Молодёжный культурный центр, ул. Ломоносова, 17/2;

— Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;

— Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;

— Молодёжный спортивный центр, ул. Миронова, 8;

— Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;

— Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7;

— Администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров», ул. Марата, 21.

Волонтёры передадут все собранные подарки в указанные выше учреждения, сообщает администрация города Мурманска.