В Мурманске стартовала акция «Подари детям счастье»
С 5 по 25 декабря любой мурманчанин сможет принять участие в ежегодной благотворительной акции и сделать подарок детям, проходящим лечение в детском травматолого-ортопедическом отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра, в онкологическом отделении Мурманской областной детской клинической больницы или находящимся в Мурманском центре социальной помощи семье и детям.
Принести подарок, это может быть игрушка, конструктор, канцелярские принадлежности, настольная игра, товары для творчества в заводской упаковке, можно в любой из филиалов МАУ МП «Объединение молодёжных центров»:
— Молодёжный центр гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;
— СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи, ул. Марата, 16;
— Центр творчества и социальной адаптации, ул. Маклакова, 25;
— Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;
— Молодёжный культурный центр, ул. Ломоносова, 17/2;
— Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;
— Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;
— Молодёжный спортивный центр, ул. Миронова, 8;
— Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;
— Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7;
— Администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров», ул. Марата, 21.
Волонтёры передадут все собранные подарки в указанные выше учреждения, сообщает администрация города Мурманска.