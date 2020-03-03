В Мурманске стартовала акция «Подарок ветерану»

Сегодня в Центре развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» был дан старт ежегодной акции «Подарок ветерану», приуроченной к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

– Акция «Подарок ветерану» - это не только поздравление ветеранов с главным праздником нашей страны, но и выражение признательности за их безграничный подвиг и неоценимый вклад в общую победу. Главные качества этих людей – несгибаемость, оптимизм, несокрушимая верность Отечеству, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Мероприятие предусматривает организацию обучающих мастер-классов для волонтеров Центра по изготовлению праздничных фоторамок, которые, в дни празднования юбилея Победы в мае, будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. Всего планируется изготовить 300 фоторамок, каждая из которых будет иметь индивидуальный дизайн.

Акция продлится до 30 апреля.