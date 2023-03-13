В Мурманске стартовала акция «Подарок ветерану»

В Центре развития волонтёрского движения города Мурманска МАУ МП «Объединение молодёжных центров» был дан старт акции «Подарок ветерану», приуроченной ко Дню Победы.

Для волонтёров Центра и всех желающих до 30 апреля пройдут обучающие мастер-классы по изготовлению футляров для очков. В мае подарки будут торжественно вручены ветеранам в рамках празднования Дня Победы.

Всего планируется изготовить 50 уникальных подарков. В первом мастер-классе приняли участие 6 человек.

Как сообщает администрация города Мурманска, чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить заявку на сайте dobro.ru и обратиться в Центр развития волонтёрского движения по адресу: г.Мурманск, ул.Ломоносова, 17/1 (ежедневно со вторника по субботу - с 14 до 21 часа).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24518&page=1