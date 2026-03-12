В Мурманске стартовала акция «Подарок ветерану»

Центр развития волонтёрского движения МАУ МП «Молодёжь51» запустил ежегодную акцию «Подарок ветерану», приуроченную к 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Цель — поздравить ветеранов с праздником и выразить глубокую признательность за их беспримерный подвиг и неоценимый вклад в приближение Великой Победы. Созданный своими руками подарок станет символом уважения, любви и вечной памяти о тех, кто ценой жизни защитил страну.

В рамках акции для волонтёров организованы обучающие мастер‑классы по изготовлению тематических сувениров. Первый из них состоялся сегодня. Поддержать волонтёров пришёл депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев. Ребята рассказали, что в этом году в качестве подарков планируют создать уникальные чайные наборы в технике «эбру» и изготовить броши из бусин с георгиевской лентой в индивидуальном дизайне.

Акция продлится до 15 апреля 2026 года: за это время участники не только освоят новые навыки, но и станут частью важного социального проекта, направленного на сохранение исторической памяти и укрепление преемственности поколений. Встречи будут проходить каждую субботу: к участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрироваться можно по ссылке: https://dobro.ru/event/11594439.

Всего планируется изготовить 50 эксклюзивных наборов — их торжественно вручат ветеранам во время празднования Дня Победы в мае 2026 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32028&page=1