В Мурманске стартовала акция «Вахта Памяти»

Акция в этом году приурочена к празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне и 41-летию со дня присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой».

Сегодня утром участниками мероприятия стали представители ветеранских общественных организаций, почётные граждане города-героя, представители общественных организаций, школьники, кадеты и юнармейцы, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель областной Думы Сергей Дубовой, сенатор Лариса Круглова, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, депутаты регионального парламента, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители администрации Мурманска и городского Совета депутатов.

Участники акции «Вахта Памяти» возложили цветы к подножию памятника Герою Советского Союза, мурманчанину Анатолию Бредову.

Сегодня же на проспекте Героев-североморцев у памятника воинам Полярной дивизии состоялся митинг, в котором приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента Геннадий Степахно, Михаил Белошеев, Роман Пономарев, представители муниципалитета, ветеранских организаций и школьники.

Сергей Дубовой поздравил мурманчан с наступающим Днём Победы и годовщиной со дня присвоения Мурманску звания «Город-герой»:

– Мы безмерно гордимся вкладом мурманчан в общее дело Победы и склоняем голову перед монументом воинам поистине легендарной Полярной дивизии, чтобы почтить светлую память героев. Они сделали всё, чтобы сорвать гитлеровский план молниеносной войны на Севере. В сентябре 1941 года на защиту Отчизны ушли вчерашние школьники, учителя, рабочие, инженеры – более десяти тысяч ополченцев взяли в руки оружие, и у каждого из них было горячее желание защитить свой край. И бойцы, и командиры Полярной дивизии навечно останутся в истории Мурманской области и всей страны. Как и мурманчане, которые под огненным градом вражеских бомб работали для фронта, ждали и надеялись на скорую победу над врагом. Низкий поклон всем, кто приближал великую Победу!

Участники митинга почтили память защитников Советского Заполярья минутой молчания и возложили к монументу воинам Полярной дивизии живые цветы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567142/#&gid=1&pid=35