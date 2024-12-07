В Мурманске стартовала благотворительная акция «Подари детям счастье»

Во всех молодёжных центрах МАУ МП «Объединение молодёжных центров» стартовала акция «Подари детям счастье» по сбору новогодних подарков для детей, находящихся в Мурманском центре социальной помощи семье и детям, а также маленьким пациентам, проходящим длительное лечение в медицинских учреждениях города.

Жители заполярной столицы могут принести в любой из центров куклы и машинки; канцелярские принадлежности; конструкторы; картины по номерам; наборы для шитья; фартуки и нарукавники для рисования; настольные игры; аргамаки и ватрушки для катания; наборы для творчества и другие подарки. Затем мурманские волонтёры передадут все собранные вещи нуждающимся детям накануне Нового года.

Как отмечает администрация города Мурманска, проект проводится в областном центре в восьмой раз. В прошлом году мурманчане собрали для юных мурманчан более 1000 новогодних сюрпризов.

Адреса центров МАУ МП «Объединение молодежных центров»:

- Молодёжный центр гражданских инициатив, ул. Софьи Перовской, 39;

- СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи, ул. Марата, 16;

- Центр творчества и социальной адаптации, ул. Маклакова, 25;

- Центр гражданско-патриотического воспитания, ул. Бондарная, 10а;

- Молодёжный культурный центр, ул. Ломоносова, 17/2;

- Центр психологической помощи молодёжи, пер. Якорный, 10;

- Центр развития волонтёрского движения, ул. Ломоносова, 17/1;

- Молодежный спортивный центр, ул. Миронова, 8;

- Центр креативного развития молодёжи, ул. Шабалина, 39;

- Молодёжный центр профилактики, пр. Ледокольный, 7;

- Администрация МАУ МП «Объединение молодёжных центров», ул. Марата, 21.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28982&page=1