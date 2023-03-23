В Мурманске стартовала деловая программа Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

Деловую программу Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» в Мурманске открыл круглый стол «Поддержка развития креативных индустрий на Арктических территориях» с участием генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, художественного руководителя кинофестиваля «Золотой ворон» Филиппа Абрютина и директора АНО «Продюсерский центр «Северный характер» Светланы Солдатовой.

«Мы начинаем индустриальный трек нашего кинофестиваля. Его цель – найти будущие точки роста для сферы регионального кино: фестивали, кинопроизводство или образование. Этот процесс имеет большое значение для развития креативных индустрий арктических территорий. Важно, что мы проводим наши круглые столы именно в Мурманске – столице Арктики, а их гибридный формат стал возможен благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив», – подчеркнул режиссер, продюсер Филипп Абрютин.

Тема для первого круглого стола выбрана не случайно – термины «креативные индустрии» и «социально значимый контент» прочно вошли в нашу жизнь. Как отметил модератор мероприятия Юрий Ерофеев, креативная экономика сегодня – одна из важных составляющих экономического развития каждого региона и России в целом. В формате живой дискуссии участники круглого стола поделились уникальным опытом реализации проектов, а также наиболее эффективными практиками по развитию данной сферы и привлечению внимания общественности к креативным индустриям.

Основными вопросами для обсуждения в рамках круглого стола стали возможные пути вовлечения жителей Арктики в креативные индустрии, критерии и показатели успешности в данной сфере, а также поддержка творческих проектов в разных регионах страны.

«Сегодня в Мурманской области активно развивается киноиндустрия. Крупные федеральные кинопроекты, которые приходят в регион, стимулируют создание местных бизнесов по обслуживанию съёмочных групп. На наших глазах рождается свое собственное Мурманское кино. Все это приметы стремительного роста нового креативного направления в экономике, о котором четыре года северяне могли только мечтать. Мы, как Центр развития кинопроизводства Мурманской области, стараемся соединять творческих и деловых людей, образуя между ними нужные коммуникации. Нам абсолютно очевидна действенная сила региональной власти в этом вопросе, которую она проявляет, поддерживая креативное направление экономики. В результате у творческих людей и команд есть возможность эффективно и стремительно реализовывать интереснейшие проекты на благо развития региона», – поделилась Светлана Солдатова.

Первый круглый стол деловой программы VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» в Мурманске прошёл в новом пространстве «СОПКИ.21А» в здании Мурманской областной научной библиотеки. Мероприятие положило начало серии событий: в рамках фестиваля дискуссии в гибридном формате с участием федеральных и региональных спикеров пройдут с 21 по 23 марта. Всего в рамках деловой программы пройдут 8 круглых столов, посвященные различным аспектам сферы кинопроизводства, туризма и культуры. Их спикерами выступят более 60 федеральных и региональных экспертов. Прямые трансляции всех мероприятий будут доступны в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у северян также есть возможность стать очным участником мероприятий деловой программы: уточнить дату, тему и время проведения всех мероприятий можно в группе фестиваля «ВКонтакте», а также на страницах в социальных сетях центра «Северный характер».

Фото: https://vk.com/goldenravenfest?z=video-191672801_456239140%2F7190b1ee9f6fe74442%2Fpl_wall_-191672801