В Мурманске стартовала детская оздоровительная кампания 2026 года

16 февраля у школьников города-героя наступили каникулы, и сразу шесть общеобразовательных учреждений распахнули перед ними свои двери, став площадками городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

Для ребят подготовлена насыщенная и увлекательная программа: развлекательные и познавательные мероприятия, спортивные соревнования, экскурсии по знаковым местам Мурманска. Дети побывают в музеях, кинотеатрах и филармонии, освоят азы игры на барабанах и песочной анимации. Зимние эстафеты подарят заряд бодрости и веселья, а конкурс рисунков «Необычные блины» раскроет творческий потенциал юных мурманчан. Не обойдется и без народных гуляний — ребят пригласят на «Широкую Масленицу», где будет много смеха, игр и праздничного настроения.

Как сообщает администрация города Мурманска, важной темой программы станет безопасность. В сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных органов в лагерях пройдут занятия в рамках Недели безопасности в сети Интернет, а также мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно‑транспортного травматизма.

Стоимость родительской платы за посещение лагеря сохранилась на уровне прошлого года — 150 рублей в день.

Всего в детских оздоровительных лагерях отдохнут 930 школьников.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31901&page=1