В Мурманске стартовала дорожная кампания

К запланированным объектам в этом году добавятся ещё два – проспект Ленина и улица Подгорная.

Региональное финансирование поможет обновить дорожное полотно на проспекте Ленина: устранить существующую колейность на участке от улицы Генерала Журбы до улицы Профсоюзов.

Улицу Подгорную ждёт капитальный ремонт. В этом году планируется устройство ливневой канализации, а в 2023 году предусмотрен ремонт наружного освещения, обустройство тротуаров и новых остановочных площадок со светофором и пешеходным переходом.

На сегодняшний день в Мурманске на 13 объектах из 28 начат ремонт в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также в городе идут работы по нанесению дорожной разметки, их завершение запланировано на конец июня. В целях безопасности дорожного движения продолжается аварийный ремонт дефектов асфальтобетонного покрытия. С 15 июня стартуют работы в рамках проекта «Дорога в школу», в этом году планируется отремонтировать 10 проездов к учреждениям образования и культуры. Кроме того, в первый летний месяц начнется ремонт автодорог и тротуаров большими картами – это порядка 30 тысяч квадратных метров дорожной одежды.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22328&page=1