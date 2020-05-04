В Мурманске стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка»В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, в этом году символ Победы решено не раздавать на улице, большинство памятных лент будут переданы в магазины, аптеки для раздачи.

Не остались в стороне от акции и добровольцы городского волонтерского штаба. В эти праздничные дни центр продолжает работать в обычном режиме, оказывая всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

– С сегодняшнего дня каждый набор, который будет передан заявителю, дополнительно будет содержать георгиевскую ленточку, а также инструкцию по её правильному ношению, – рассказала начальник центра развития волонтерского движения Елизавета Кирянова.

Напомним, в этом году акция «Георгиевская ленточка» пройдёт уже в 15-й раз.