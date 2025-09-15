В Мурманске стартовала федеральная программа «СВОй бизнес»

Очное пятидневное образовательное мероприятие ориентировано на поддержку ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Мурманская область вошла в число 40 регионов, где реализуется этот проект.

Участников программы, представляющих Мурманск, Североморск, Оленегорск и Мончегорск, приветствовал 15 сентября глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Спикер отметил, что поддержка участников СВО и членов их семей остаётся одним из ключевых приоритетов в работе региональной власти:

- В Мурманской области действует 34 вида помощи этой категории северян, начиная от денежных выплат и льгот, заканчивая медицинской и психологической поддержкой, профессиональным обучением и трудоустройством. Проект откроет перед защитниками Родины новые возможности для дальнейшей самореализации, адаптации к мирной жизни и развитию их предпринимательского потенциала. Слова благодарности ключевым партнёрам за оказанную помощь в организации образовательного интенсива и участникам за проявленный интерес к мероприятию.

Парламентарий пожелал всем успехов, конструктивной и плодотворной работы.

В ходе обучения участники программы ознакомятся с основами предпринимательской деятельности, финансовыми, юридическими и налоговыми аспектами старта и ведения бизнеса, действующими федеральными и региональными мерами поддержи, а также пройдут практику на предприятиях Мурманска. После защиты бизнес-планов они получат сертификаты о прохождении образовательной программы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33075/