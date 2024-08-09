В Мурманске стартовала межрегиональная конференция, посвящённая реализации программы «Гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 8 августа в Мурманске стартовала Межрегиональная конференция по реализации программы «Гектар», организованная Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития России и правительства Мурманской области на базе Центра управления регионом. В мероприятии принимают участие руководители профильных министерств и ведомств субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Конференцию открыл директор департамента социального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

«Мы с коллегами из регионов Дальнего Востока и Арктики на ежегодной основе проводим конференцию по реализации программы «Гектар», целью которой является выработка решений по улучшению программы через рассмотрение лучших практик, выработанных на местах. В частности, важнейшим аспектом является изучение механизмов комбинирования программы с другими региональными мерами поддержки, которые помогают людям быстрее освоить участок – построить дом, открыть хозяйство, запустить бизнес или туристический проект», – отметил Григорий Смоляк.

Он также добавил, что это первая отраслевая конференция, которая проводится в арктическом регионе, где участки начали предоставлять с 2021 года. По его мнению, опыт Мурманской области, где предоставлено более половины «арктических гектаров», может быть полезен для других регионов.

В ходе конференции участники обмениваются опытом реализации программы «Гектар», обсуждают широкий круг вопросов, связанных с этапами реализации программы, выбора сферы деятельности для предпринимателей, участвующих в программе, а также делятся возникающими проблемами и определяют возможные пути их решения.

«С самого старта программы «Гектар Арктики» в нашем регионе и до настоящего времени Мурманская область демонстрирует успешную динамику и остается лидером как по площади открытых территорий, так и по количеству предоставленных земельных участков. Чаще всего участник программы – активный молодой гражданин, который не боится мечтать, не боится претендовать на гранты и субсидии, который хочет жить и работать на своей земле. Уверена, что демонстрация успешных практик освоения гражданами земельных участков будет интересна и полезна для всех участников конференции и послужит мощным импульсом для развития программы», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

9 августа в рамках мероприятий межрегиональной конференции планируется посещение реализованных проектов получателей «арктических гектаров», а также демонстрация агломераций гектаров, где массово идет предоставление и освоение участков.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, программа «Гектар» работает на Дальнем Востоке с 2016 года, а с августа 2021 года она была распространена на территорию Арктической зоны Российской Федерации. По информации КРДВ, землю на Дальнем Востоке и в Арктике по программе «Гектар» взяли бесплатно более 140 тысяч человек, из которых около 132 тысяч на Дальнем Востоке и порядка 7 тысяч в Арктике. КРДВ в помощь участникам программы открыла портал комплексной поддержки ОсвойГектар.РФ, где можно ознакомиться со справочными материалами – здесь размещены полезные инструкции и информация о дополнительных мерах поддержки, шаблонные бизнес-планы и модельные решения по использованию «гектара».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/