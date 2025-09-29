С 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.09.25 19:30

В Мурманске стартовала образовательная программа для представителей туриндустрии

Сегодня в Мурманске стартовала двухдневная образовательная программа, посвященная развитию в регионе въездного и гастрономического туризма. В числе ключевых задач — повышение квалификации специалистов, выработка стратегических решений для отрасли и формирование новых продуктовых предложений для туристов.

Образовательный трек пройдёт в рамках двух программ Агентства стратегических инициатив (АСИ): акселератора «ПроЕду по России» и программы «Открой свою Россию». В текущем году Мурманская область вошла в число пилотных регионов для участия в этих программах.

«В целом участие региона в акселераторах АСИ уже является победой, потому что практически все субъекты Российской Федерации хотели принять в них участие. Нам удалось пройти в число финалистов, и кроме онлайн-мероприятий мы запланировали еще одно, но уже в очном формате, для всех представителей туристического бизнеса региона, которое приурочили во Всемирному дню туризма», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

В рамках образовательной программы своим опытом с командой региона поделятся федеральные эксперты – ведущие представители АСИ, крупных российских туристических агентств и сети «Cosmos Hotel Group». Сегодня состоялись лекции, посвященные продвижению Мурманской области на международном и межрегиональном уровнях, а также гастрономическому туризму.

«Мурманская область – столица Арктики, и это в России! Регион уже имеет сложившийся туристический бренд, но сегодня важно не только сформировать уникальное предложение для иностранного туриста – важно, чтобы представители власти, туроператоры, гиды, официанты в ресторанах, сотрудники в отелях транслировали этот бренд в едином ключе, включая не только коммуникационные тезисы, но и единый визуальный образ. Две другие важные составляющие создания и развития турпродуктов для въездного туризма – это системная аналитика (что нужно туристу, каковы возможности региона, какие целевые группы и их пожелания) и продвижение единых смыслов региональных турпродуктов», – отметила Елена Махрова, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Cosmos Hotel Group».

Ключевое мероприятие дня – стратегическая сессия «Туризм в Мурманской области» под модераторством бренд-стратега Алевтины Золотаревой: эксперты, предприниматели и представители власти сформировали конкретные предложения по дальнейшему развитию отрасли в регионе. Завтра свод идей будет презентован губернатору Мурманской области Андрею Чибису на встрече с туристическим сообществом.

«Одним из первых регионов — участников акселератора «ПроЕду по России» и программы «Открой свою Россию» — Мурманская область приступила от идей к проектированию продуктов и решений. На площадке мероприятия собрались практически все участники туристской экосистемы: от представителей региональной администрации и правительства до гидов, туроператоров, отельеров и рестораторов. Очень важно, что программа этой сессии разделена на две части: первая — экспертная позиция, и здесь, в Мурманске, действительно высадился очень сильный десант федеральных экспертов. При этом, вдохновившись и опираясь на позицию экспертов, регион создает продукт сам — в соответствии со своими целями и задачами», — прокомментировала директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.

Как сообщает комитет по развитию туризма Мурманской области, часть сформулированных на стратегической сессии идей будет представлена в финале акселераторов АСИ, который пройдёт 10 ноября. По итогам экспертной оценки 10 регионов-финалистов получат федеральную поддержку по продвижению регионального турпродукта на международном уровне.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554251/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)IT, медицина и военная служба лидируют в рейтинге престижных профессий-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 74 копейки, евро потерял 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)По мнению жильцов дома №8 по переулку Арктическому в Мурманске, их управляющая компания не выполняет своих обязательств-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»