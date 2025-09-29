В Мурманске стартовала образовательная программа для представителей туриндустрии

Сегодня в Мурманске стартовала двухдневная образовательная программа, посвященная развитию в регионе въездного и гастрономического туризма. В числе ключевых задач — повышение квалификации специалистов, выработка стратегических решений для отрасли и формирование новых продуктовых предложений для туристов.

Образовательный трек пройдёт в рамках двух программ Агентства стратегических инициатив (АСИ): акселератора «ПроЕду по России» и программы «Открой свою Россию». В текущем году Мурманская область вошла в число пилотных регионов для участия в этих программах.

«В целом участие региона в акселераторах АСИ уже является победой, потому что практически все субъекты Российской Федерации хотели принять в них участие. Нам удалось пройти в число финалистов, и кроме онлайн-мероприятий мы запланировали еще одно, но уже в очном формате, для всех представителей туристического бизнеса региона, которое приурочили во Всемирному дню туризма», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

В рамках образовательной программы своим опытом с командой региона поделятся федеральные эксперты – ведущие представители АСИ, крупных российских туристических агентств и сети «Cosmos Hotel Group». Сегодня состоялись лекции, посвященные продвижению Мурманской области на международном и межрегиональном уровнях, а также гастрономическому туризму.

«Мурманская область – столица Арктики, и это в России! Регион уже имеет сложившийся туристический бренд, но сегодня важно не только сформировать уникальное предложение для иностранного туриста – важно, чтобы представители власти, туроператоры, гиды, официанты в ресторанах, сотрудники в отелях транслировали этот бренд в едином ключе, включая не только коммуникационные тезисы, но и единый визуальный образ. Две другие важные составляющие создания и развития турпродуктов для въездного туризма – это системная аналитика (что нужно туристу, каковы возможности региона, какие целевые группы и их пожелания) и продвижение единых смыслов региональных турпродуктов», – отметила Елена Махрова, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Cosmos Hotel Group».

Ключевое мероприятие дня – стратегическая сессия «Туризм в Мурманской области» под модераторством бренд-стратега Алевтины Золотаревой: эксперты, предприниматели и представители власти сформировали конкретные предложения по дальнейшему развитию отрасли в регионе. Завтра свод идей будет презентован губернатору Мурманской области Андрею Чибису на встрече с туристическим сообществом.

«Одним из первых регионов — участников акселератора «ПроЕду по России» и программы «Открой свою Россию» — Мурманская область приступила от идей к проектированию продуктов и решений. На площадке мероприятия собрались практически все участники туристской экосистемы: от представителей региональной администрации и правительства до гидов, туроператоров, отельеров и рестораторов. Очень важно, что программа этой сессии разделена на две части: первая — экспертная позиция, и здесь, в Мурманске, действительно высадился очень сильный десант федеральных экспертов. При этом, вдохновившись и опираясь на позицию экспертов, регион создает продукт сам — в соответствии со своими целями и задачами», — прокомментировала директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.

Как сообщает комитет по развитию туризма Мурманской области, часть сформулированных на стратегической сессии идей будет представлена в финале акселераторов АСИ, который пройдёт 10 ноября. По итогам экспертной оценки 10 регионов-финалистов получат федеральную поддержку по продвижению регионального турпродукта на международном уровне.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554251/#&gid=1&pid=1