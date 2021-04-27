В Мурманске стартовала Олимпиада по предпринимательству и финансовой грамотности для школьников

Третья мурманская гимназия стала главной площадкой для торжественного открытия онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» в Мурманской области. С напутствием перед учениками 6-х классов выступили заместитель министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина и заместитель управляющего Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Михаил Старичков.

Михаил Старичков отметил, что в этом году Олимпиада расширена заданиями по финансовой грамотности, которые разрабатывались совместно с Банком России для того, чтобы школьники получили новые знания и опыт в решении финансовых задач. «Ребята смогут погрузиться в мир финансов и попробовать силы в решении различных бизнес-задач, максимально приближенных к реальным, нужно будет выбрать финансовый продукт, оценить его преимущества, понять какие могут быть риски и научиться защищать свой капитал. Быть финансово грамотным в наше время чрезвычайно важно», – подчеркнул Михаил Старичков.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, главным событием стартового дня стал онлайн-урок, который для школьников всей страны провела председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она рассказала о том, что необходимо знать об экономике, чтобы успешно управлять своими финансами, ответила на вопросы ребят.

Сразу после окончания онлайн-урока, участники Олимпиады смогли приступить к выполнению заданий. Ну а мурманские гимназисты отправились на интерактивный мастер-класс «Невозможное возможно – тратить деньги осторожно!», который для них организовали сотрудники регионального отделения.

Проект организован Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Минэкономразвития России. Соревнование проводится на образовательной онлайн-платформе «Учи.ру» и продлится до 17 мая.

Задания рассчитаны на учащихся 1-9 классов и разбиты на 3 группы по уровню сложности для разных возрастов, для участия не требуется специальных знаний, попробовать свои силы смогут все желающие. Победителей и призеров ожидают грамоты, а участников – сертификаты. Присоединиться к Олимпиаде можно на образовательной платформе www.uchi.ru или на сайте Олимпиады www.biz.uchi.ru после регистрации.