В Мурманске стартовала осенняя оздоровительная кампания

В заполярной столице на базе восьми образовательных учреждений (школ №№33, 41, 50 и 58, Кадетской школы города Мурманска, гимназий №№3 и 5, Мурманского академического лицея) начали работать городские оздоровительные лагеря.

В течение пяти дней отдохнут 1045 юных мурманчан.

Для школьников подготовлены увлекательные программы, позволяющие не только укрепить здоровье ребят, но и раскрыть творческие способности каждого ребенка. Также предусмотрено проведение подвижных игр на свежем воздухе, пешеходные экскурсии. Особое внимание уделено вопросам безопасного поведения детей в общественных местах, вблизи природных объектов.

Как сообщает администрация города Мурманска, питание юных северян в оздоровительных лагерях, как всегда, будет правильным, сбалансированным и вкусным, обязательным пунктом меню являются овощи и фрукты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28734&page=1