В Мурманске стартовала осенняя смена городских оздоровительных лагерей

Они открылись на базе шести образовательных учреждений во всех районах города — в гимназии №8, гимназии №6, школе №22, школе №53, школе №38, школе №11. Всего за пять дней в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 930 ребят.

Детей ждёт разнообразная программа, которая включает познавательные встречи, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Как сообщает администрация города Мурманска, в гимназии №8 за время осенних каникул отдохнут 160 мальчишек и девчонок. Сегодня они поучаствовали в подвижных играх и профилактических встречах по безопасности дорожного движения. Каждый участник на память получил полезный подарок — светоотражающий брелок.

Особое внимание уделено питанию маленьких мурманчан. В специально разработанном меню обязательно предусмотрено наличие свежих овощей и фруктов, а также рыбы и мяса.

Родительская плата за пребывание ребенка в лагере составляет 250 рублей за смену, остальные расходы оплачиваются из областного и муниципального бюджетов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26011&page=1