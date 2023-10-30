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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 16:50

В Мурманске стартовала осенняя смена городских оздоровительных лагерей

Они открылись на базе шести образовательных учреждений во всех районах города — в гимназии №8, гимназии №6, школе №22, школе №53, школе №38, школе №11. Всего за пять дней в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 930 ребят.

Детей ждёт разнообразная программа, которая включает познавательные встречи, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Как сообщает администрация города Мурманска, в гимназии №8  за время осенних каникул отдохнут 160 мальчишек и девчонок. Сегодня они поучаствовали в подвижных играх и профилактических встречах по безопасности дорожного движения. Каждый участник на память получил полезный подарок — светоотражающий брелок.

Особое внимание уделено питанию маленьких мурманчан. В специально разработанном меню обязательно предусмотрено наличие свежих овощей и фруктов, а также рыбы и мяса.

Родительская плата за пребывание ребенка в лагере составляет 250 рублей за смену, остальные расходы оплачиваются из областного и муниципального бюджетов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26011&page=1

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