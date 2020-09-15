В Мурманске стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа для детей и беременных

Прививочная кампания против сезонного гриппа будет проходить с сентября по октябрь и планируется её завершить к 1 ноября. В медицинские организации города Мурманска уже поступила первая вакцина против сезонного гриппа «Совигрипп» для детей и беременных.

С наступлением осени установилась сырая, прохладная погода, которая создает благоприятные условия для распространения вирусных заболеваний. Вирус гриппа пока еще не начал циркулировать на территории региона и прививка позволит подготовиться к наступлению неблагополучного сезона по заболеваемости гриппом. На формирование иммунитета против гриппа уходит от 2-х до 4-х недель, поэтому прививку надо сделать заранее, чтобы к началу эпидемического периода сформировался иммунитет. Вакцинация является безальтернативным способом защиты детей от тяжелых последствий гриппа. Напомним, в Мурманске отмечен рост числа заболеваний ОРВИ среди школьников.

Вакцинация проводится в детских поликлиниках по месту жительства (по месту прикрепления полиса ОМС). Медработники Мурманских детских городских поликлиник № 1, № 4, № 5 ждут детей на прививку против сезонного гриппа после осмотра участкового педиатра. Дети, посещающие детские сады или школы при наличии вашего письменного согласия будут привиты в образовательных учреждениях (график вакцинации от гриппа размещен на сайтах детских поликлиник).

Всем беременным прививки можно сделать в женских консультациях. Вакцинация проводится во 2-ом и 3-ем триместрах беременности после осмотра акушера-гинеколога. Расписание прививочных кабинетов можно уточнить на сайтах медучреждений. Вакцинация сокращает количество связанных с гриппом госпитализаций и смертельных случаев у беременных; снижает риск и тяжесть течения гриппа у детей до 6-ти месяцев жизни, для которых не существует прививок против гриппа и специфического противовирусного лечения; уменьшает потребность в противовирусных препаратах, употребление которых более опасно, чем использование инактивированной вакцины; снижает риск осложнений.

Национальным календарем профилактических прививок определены контингенты, подлежащие обязательной вакцинации против гриппа: дети с 6 месяцев, школьники, студенты, призывники, люди старше 60 лет, медработники и работники образовательных организаций, социальной и коммунальной сферы, сфер управления, обслуживания, общественного питания, транспорта, торговли, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.