В Мурманске стартовала программа мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры

Библиотеки и образовательные учреждения города подготовили серию познавательных событий, направленных на знакомство с историей создания письменности и развития русского языка.

Первое мероприятие состоялось вчера в детской библиотеке №12, где прошёл информационный час «Первоучители добра, вероучители народа». Его юные участники совершили увлекательное виртуальное путешествие в историю создания письменности, выполнили интерактивные задания и познакомились с особенностями славянской азбуки.

На этой неделе мероприятия также пройдут: 22 мая - познавательные часы «Они подарили нам Азбуку» в детских библиотеках №3 (район Росляково, ул. Заводская, 4/1 и №4 (ул. Пономарева, 9/5) в 11.00 и 12.20 соответственно; в 12.00 - мастер-класс «Буквица: тайны узоров заглавной буквы» в детской библиотеке №17 (ул. Скальная, 13); в 13.00 - познавательная программа «Откуда есть пошла грамота на Руси» в школе №3 (район Росляково, ул. Школьная, 1) и встреча «Тридцать три сестрички ростом невелички» в детской библиотеке №2 (ул. Адмирала флота Лобова, 46); в 14.30 - лингвистический квест «От глагола до мудрости» в детской библиотеке №5 (просп. Героев-североморцев, 27); в 16.00 - познавательная встреча «Азбуке учиться всегда пригодится» в детской библиотеке №8 (ул. Морская, 5).

