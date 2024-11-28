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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 15:00

В Мурманске стартовала седьмая по счёту Школа инвестиционных уполномоченных

При внедрении муниципальных инвестиционных профилей муниципалитеты Мурманской области используют лучшие практики других регионов, об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса на открытии 7-го образовательного модуля Школы инвестиционных уполномоченных 26 ноября в Центре управления регионом.

В Мурманске начала работу седьмая по счёту Школа инвеступолномоченных региона, собравшая инвеступолномоченных и представителей органов местного самоуправления из 13 муниципалитетов. Напомним, институт инвестиционных уполномоченных действует в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса с 2021 года. Инвеступолномоченные — это представители власти на местах, чья задача способствовать реализации инвестпроектов на территориях. А обучением взаимодействию муниципальных команд с инвесторами и предпринимателями занимается региональная Корпорация развития.

«Мы постоянно совершенствуем компетенции инвестиционных уполномоченных. Сегодняшний модуль также будет посвящен этой задаче: доработке инвестиционных профилей, которые будут содержать в себе все ключевые особенности муниципалитета и его инвестиционные ниши, проекты. Эта информация будет представлена максимально понятно для инвестора, чтобы, изучив инвестиционный профиль, он мог получить общее понимание о перспективности муниципального образования. А для того, чтобы профили стали действительно рабочим инструментом мы используем лучший опыт других регионов и привлекли экспертов, которые занимаются этой темой уже на протяжении трех лет», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Напомним, муниципальные инвестиционные профили — один из обязательных элементов нового муниципального инвестиционного стандарта (МИС) Минэкономразвития России. Такие документы сейчас внедряются во всех субъектах РФ.

«Наша главная цель, чтобы инвестиционные профили, которые будут внедрены до конца этого года в каждом муниципалитете Мурманской области, полностью соответствовали обновленной стратегии «На Севере — жить», её представил губернатор Андрей Чибис, и это стратегия, по которой мы двигаемся. По сути, это те проекты и направления развития, которые будут способствовать созданию качественной инфраструктуры в наших муниципалитетах», — сказал заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко.

Для помощи в доработке профилей в Мурманскую область пригласили экспертов Национальной ассоциации агентства развития и инвестиций — советника губернатора Тюменской области и куратора площадки «НААИР. Муниципалитет» Ольгу Езикееву и генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова.

«Тюменская область — первый регион, который начал делать инвестиционные профили, понимая, что это не документ, который должен «лечь в стол», а хорошая программа территориального инвестиционного развития. Когда я начала перебирать инвестпрофили, которые разработали ваши муниципалитеты, поняла, что Мурманская область — клондайк с точки зрения инвестиционного потенциала. И, соответственно, эта информация должна быть в открытом доступе, и ей нужно научиться пользоваться. Кроме того, все предприятия, которые проходят либо модернизацию производства, либо расширение должны черпать из таких инвестпрофилей актуальные ответы для себя», — сказала Ольга Езикеева.

После окончания очного этапа модуля Школы инвеступолномоченных, муниципалитеты продолжат работу по доработке профилей с экспертами в режиме онлайн. А после внедрения муниципалитетами инвестиционные профили представят предпринимательскому сообществу региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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