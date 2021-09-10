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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 13:00

В Мурманске стартовала серия федеральных семинаров по вопросам доступной городской среды

В Мурманской области с большим вниманием относятся к созданию комфортных условий жизни для людей с ограничениями по здоровью. Об этом на рабочей встрече с руководством Федерального центра по формированию доступной среды для инвалидов, которая прошла в рамках профильного семинара-совещания, сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Семинар-совещание проходит в Мурманске и Мончегорске в течение двух дней. Среди участников – представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика», а также ведущие консультанты и эксперты из всех регионов страны.

«В Мурманской области проживает свыше 30 тысяч инвалидов, этот показатель ниже среднего по Северо-Западу и в целом по стране. Более половины из них – люди старше 60 лет. Оказание поддержки людям с ограниченными возможностями – один из ключевых акцентов нашей социальной политики. Системная работа с инвалидами выстраивается по нескольким направлениям – реализация комплексной программы «Доступный Север», развитие региональной системы комплексной реабилитации инвалидов, сотрудничество с общественными организациями инвалидов и, наконец, повышение уровня компетенции специалистов, занимающихся вопросами социальной сферы», – отметила Елена Дягилева.

Как подчеркнула заместитель губернатора, общий объём финансирования программы «Доступный север» до 2025 года составляет 1,5 млрд рублей, а её мероприятия охватывают практически все сферы жизнедеятельности инвалидов – социальную поддержку и здравоохранение, труд и занятость, образование и спорт, культуру, транспорт, жилищный фонд и другие.

«В Мурманской области расположено более 1,5 тысячи объектов, подлежащих паспортизации на предмет доступности для маломобильных групп населения, все они имеют завершенный паспорт доступности, то есть четкий поэтапный план управленческих действий, – продолжила заместитель губернатора. – Взвешенный подход к созданию безбарьерной среды позволяет нам уверенно двигаться вперед: если в 2019 году доля доступных объектов составляла около 45%, то в 2021 году она стремится к показателю 60%».

Ещё одно важное направление – это сотрудничество с общественными организациями, отметила Елена Дягилева.

«С этого года по инициативе губернатора более чем в 2,5 раза увеличена финансовая поддержка общественников – до 10 млн рублей. Субсидии на реализацию своих проектов или программ получили 25 организаций. Сейчас на согласовании находится проект постановления правительства Мурманской области о привлечении представителей общественных организаций инвалидов к обсуждению нормативных документов, затрагивающих их интересы. Без участия экспертов-общественников у нас не принимается ни одно стратегическое управленческое решение», – подчеркнула заместитель губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Елены Дягилевой, имеющийся опыт по поддержке инвалидов позволил Мурманской области стать одним из четырёх субъектов, в которых будет реализован федеральный проект по системному подходу формирования доступной среды. Как ожидается, соответствующее соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и региональным правительством будет подписано до конца текущего года.

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