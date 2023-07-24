В Мурманске стартовала третья смена городских лагерей

На базе школ №№ 20, 45 и 58 отдохнут 405 ребят.

С 24 июля по 16 августа школьников ждут увлекательные путешествия по летней столице Кольского полуострова, посещения развлекательных мероприятий, познавательные встречи с представителями различных профессий.

Как сообщает администрация города Мурманска, здоровье ребят помогут укрепить весёлые спортивные мероприятия, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное двухразовое питание. Меню для городских лагерей разработано особенное, предусматривающее ежедневные свежие фрукты и овощи, блюда из продуктов местного производства: лососевых и тресковых пород рыб, оленины, северных ягод.

На Черноморском побережье Краснодарского края уже отдохнули 850 школьников. Ещё 400 детей и подростков в настоящее время находятся в оздоровительных учреждениях Туапсинского района.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25396&page=1